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НовостиОбщество27 января 2023 12:22

Аварийные выбоины ликвидировали на 12 участках дорог в Рязани

Мэрия поделилась списком улиц, где заделают выбоины на следующей неделе
Источник:kp.ru
Аварийные выбоины ликвидировали на 12 участках дорог в Рязани. Фото: администрация Рязани.

Аварийные выбоины ликвидировали на 12 участках дорог в Рязани. Фото: администрация Рязани.

На 12 улицах заделали выбоины на аварийных участках дорог. Об этом сообщается на сайте городской администрации 27 января.

Провели работы на улицах Фрунзе, Сельских Строителей, Новоселов, 5-ая Линия, Весенняя, Высоковольтная, Зубковой, Гагарина, Есенина, Советской Армии, а также на Васильевском проезде.

Работники Дирекции благоустройства привели в нормативное состояние около 230 квадратных метров проезжей части.

На предстоящей рабочей неделе аварийные выбоины будут ликвидировать на дорогах по улицам Пушкина, Зубковой, Октябрьской, Московском шоссе Солнечной, 1-й Красной, Магистральной и на 2-м Дачном переулке.