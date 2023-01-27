Рязанцам пообещали туман и до -10 градусов 28 января

В Рязанской области вновь пообещали туман. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рязанцам рассказали о туманной погоде в субботу, 28 января. Прогноз опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе ожидается облачная погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица. Что ночью, что утром - будет туман. Синоптики пообещали переменное направление ветра со скоростью от двух до семи метров в секунду. В целом, ветер будет слабый.

Ночью температура воздуха составит от -10 до -5 градусов Цельсия. Днем столбики термометра покажут отметки -6...-1°С.