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НовостиОбщество27 января 2023 11:44

Рязанцам пообещали туман и до -10 градусов 28 января

В выходной день будет дуть слабый ветер
Источник:kp.ru
В Рязанской области вновь пообещали туман.

В Рязанской области вновь пообещали туман.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рязанцам рассказали о туманной погоде в субботу, 28 января. Прогноз опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе ожидается облачная погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица. Что ночью, что утром - будет туман. Синоптики пообещали переменное направление ветра со скоростью от двух до семи метров в секунду. В целом, ветер будет слабый.

Ночью температура воздуха составит от -10 до -5 градусов Цельсия. Днем столбики термометра покажут отметки -6...-1°С.