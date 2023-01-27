Рязанская область получит свыше 870 миллионов на обновление коммунальной инфраструктуры

Рязанская область получит более 870 миллионов рублей федеральных денег на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году Рязанская область получит более 200 миллионов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 27 января.

Кроме того, на эти же цели региону выделят из бюджета 670 миллионов в 2024 году.

Сообщается, что Рязанская область вошла в число регионов России, где износ сетей тепло- и водоснабжения составляет более 40%. Комплексная программа позволит снизить аварийность.

«Жилищно-коммунальная инфраструктура требует самого серьезного внимания. Зимой это особенно заметно. Для того, чтобы вывести систему на современный уровень, который отвечает запросам людей, необходимы очень крупные вложения», – подчеркивает глава региона Павел Малков.