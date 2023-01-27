В Рязанском драмтеатре подняли проблему взяточничества Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В четверг, 26 января, в Рязанском театре драмы прошла генеральная репетиция нового спектакля режиссера Арсения Кудря «Доходное место» по пьесе Александра Островского.

Классик написал пьесу о проблеме взяточничества почти два столетия назад, но ее актуальность со временем только возросла. В центре сюжета - молодой чиновник Жадов со своими юношескими идеалистическими взглядами. Он категорически не желает брать взяток и выслуживаться, но его молодая жена не готова жить в бедности.

- Это не взятка, а благодарность, а от благодарности отказываться - грех, - говорят герои пьесы.

Давление социума и любимой супруги вступают в неравный бой с его чистой совестью и убеждениями.

- Я буду ждать, когда взяточники будут бояться общественного суда больше, чем уголовного, - финальная реплика спектакля.

В постановке задействованы молодые и именитые рязанские актеры. Они отлично справились с заданием режиссера и показали зрителю классическое прочтение пьесы, но с нотками современности. Публика высоко оценила 2,5-часовой спектакль с антрактом, под занавес провожая актеров стоя и одаривая цветами.

Премьера спектакля пройдет в предстоящий уикэнд.