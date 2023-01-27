Сразу четыре автобуса попали в ДТП на площади Ленина в центре Рязани. Фото: аТипичная Рязань.

Утром 27 января в центре Рязани произошло массовое ДТП с участием четырех автобусов. Фото с места происшествия выложили в telegram-канале «аТипичная Рязань».

По предварительным данным, одна из причин столкновения автобусов и маршруток на площади Ленина – сильная гололедица.

В результате дорожного происшествия никто из водителей и пассажиров за медицинской помощью не обращался. Сами автобусы получили незначительные механические повреждения.

Подробности ДТП с участием четырех автобусов уточняются.

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