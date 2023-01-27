Аэрокосмическую долину будут строить у поселка Варские под Рязанью. Землю уже дали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В собственность Фонда «Инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина» безвозмездно отдали земельный участок, сообщает Росимущество, которое и предоставило землю.

Участок площадью 123 га расположен недалеко от поселка Варские Рязанского района. Именно там чиновники решили построить аэрокосмическую инновационную долину с лабораториями, производственными площадками и другой инфраструктурой.

В апреле 2022 года власти рассказывали, что аэрокосмическая долина создаст 2,8 тысячи рабочих мест, а к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей. Более 30 крупнейших российских компаний уже готовы вложиться в этот проект (читать подробнее).

Отметим, что ранее аэрокосмическую долину хотели расположить в одном из зданий бывшего училища связи.

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