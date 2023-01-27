На трассе М5 около поворота на Совхоз Рязанский произошло серьезное ДТП

На трассе М5 произошло ДТП с участием фуры.

Утром 27 января в Рязанском районе произошло серьезное ДТП с участием большегруза. Об этом рассказали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Как сообщили очевидцы, авария случилась на трассе М5, у поворота на Совхоз Рязанский в сторону Москвы. Столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и фура.

Автор поста предостерегает водителей, что на дорогах чистый лед.

В УМВД уточнили, что пострадавших в аварии нет.

По факту ДТП полиция проводит проверку, уточняются обстоятельства происшествия.