Мошенники придумали новую схему обмана. Вот кто из рязанцев попал под удар

Мошенники придумали новую схему обмана рязанцев. Деньги похищают у людей, которые ищут работу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рязанское отделение Банка России рассказало о новой схеме мошенничества, под удар попали рязанцы, которые находятся в поиске работы.

Суть схемы заключается в рассылке по e-mail, через СМС или мессенджеры сообщений о новой вакансии с привлекательными условиями: хорошая зарплата, простые задачи, гибкий график работы. Как правило, это вакансии менеджеров маркетплейсов.

Как только человек решает подробнее изучить предлагаемую вакансию, ему предлагают перейти в специальный чат, где уже с ним начинают работать якобы менеджеры по подбору персонала. Они запрашивают у потенциального работника данные банковской карты и номер мобильного телефона. Зачастую просят перечислить вступительный взнос для «регистрации и активации аккаунта».

Перечисленные деньги уходят мошенникам, а данные банковской карты и номер телефона используются для взлома личного кабинета на сайте банка с последующим опустошением счетов.

- Предложения «гарантированной работы» - это популярный прием мошенников. Относиться к подобным сообщениям нужно критически, тем более, когда потенциальный работодатель вынуждает оплатить какие-либо товары или услуги, сообщить данные карты или иные финансовые сведения, - предупредил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

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