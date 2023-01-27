На школе №69 установят мемориальную доску в память о погибшем десантнике Артеме Прокоповиче.

На фасаде рязанской школы №69, расположенной на улице Интернациональной, 27, установят мемориальную доску в память о погибшем десантнике Артеме Прокоповиче, сообщает Рязанская городская Дума.

На доске будет следующий текст:

«В этой школе учился командир парашютно-десантного взвода, гвардии лейтенант Артем Аркадьевич Прокопович (05.12.1998 – 22.05.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)».

Артема Прокоповича похоронили 7 июня в Рязани. Он служил в 51-м гвардейском парашютно-десантном полку (Тула).

Офицер был призером первенства Европы по кикбоксингу, мастером спорта, двукратным обладателем Кубка России (читать подробнее).

Отметим, что Артем Прокопович учился и в школе №58 города Рязани.

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