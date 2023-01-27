Еще три супермаркета «Барс» в Рязани и Рыбном закрываются. Фото: ТД Барс.
Еще три рязанских супермаркета «Барс» закрываются. Об этом сообщила администрация торговых заведений. Причина в грядущей реконструкции магазинов. Речь идет о супермаркетах:
- «Барс» на Октябрьской, 55;
- «Барс» на Новоселов, 21в;
- «Барс» в Рыбном на Почтовой, 1.
Администрация супермаркетов заявила о «тотальной распродаже» в связи с закрытием.
Ранее сообщалось о закрытии «Барса» на улице Есенина и на улице Шереметьевской.
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