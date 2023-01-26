Рязгордума утвердила перечень из 56 участков для рязанских многодетных семей

В Рязани утвержден перечень из 56 участков для многодетных семей. Фото: Рязгордума.

В Рязани на заседании Рязгордумы 26 января утвердили новый перечень земельных участков, которые предназначены для предоставления многодетным семьям.

Перечень включает 56 участков, которые расположены в Дягилеве, в селах Букрино Рязанского района и Пальные Рыбновского района. Кроме того, один из участков находится в Рязани на улице Овражной. Ранее эти земельные участки были в пользовании Дирекции благоустройства города.

В ходе встречи глава администрации Рязани Елена Сорокина подчеркнула, что к данным участкам подвели газ и электричество, вода пока отсутствует, а также поданы заявки на участие в федеральных программах для получения финансирования. Помимо этого, не решен вопрос с дорогами до этих участков - на эти цели также подали заявки на получение средств из федерального бюджета.