Рязанцы смогут наблюдать за парадом планет с 26 января

Рязанцы смогут наблюдать парад планет. Фото: группа «Rznastro | Астрономия | Рязань» социальной сети «ВКонтакте».

В Рязанской области в небе можно увидеть парад планет. Об этом сообщает паблик «Rznastro | Астрономия | Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

«Охотиться» за планетами жители Рязани и Рязанской области смогут сразу же после захода солнца. Над горизонтом будут: Сатурн, Венера, Нептун, Луна, Юпитер, Уран и Марс. Уточняется, что Меркурий наблюдать не будет возможности - он находится по другую сторону от Солнца.

В посте объясняется, что в астрономии нет четкого определения парада планет.

«Парадами считаются ночи, когда планеты находятся относительно недалеко друг от друга», - поясняет автор.

Мини-парад насчитывает три планеты, малый - 4, большой - от пяти до шести планет. Великий парад - это 8 планет (и иногда Плутон).