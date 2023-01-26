В Рязанской области 27 января ожидается до -11 градусов и повышенное давление

В Рязанской области 27 января обещали до -6 градусов.

С рязанцами поделились, какая погода будет в пятницу, 27 января. Прогноз размещен на портале ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе по-прежнему облачно, преимущественно без осадков. На дорогах наблюдается все та же гололедица. Умеренный ветер подует с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В ночное время столбики термометра будут показывать отметки -11... -6 градусов Цельсия, а температура воздуха днем составит от -6 до -1 градуса.

Как сообщил центр погоды «Фобос», в области ожидается повышенное атмосферное давление.