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НовостиОбщество26 января 2023 12:43

В Рязанской области 27 января ожидается до -11 градусов и повышенное давление

Днем в регионе будет до -6 градусов
Источник:kp.ru
В Рязанской области 27 января обещали до -6 градусов.

В Рязанской области 27 января обещали до -6 градусов.

С рязанцами поделились, какая погода будет в пятницу, 27 января. Прогноз размещен на портале ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе по-прежнему облачно, преимущественно без осадков. На дорогах наблюдается все та же гололедица. Умеренный ветер подует с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В ночное время столбики термометра будут показывать отметки -11... -6 градусов Цельсия, а температура воздуха днем составит от -6 до -1 градуса.

Как сообщил центр погоды «Фобос», в области ожидается повышенное атмосферное давление.