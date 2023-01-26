В Рязани расследуют смертельное отравление угарным газом женщины и ребенка

В Рязани угарным газом насмерть отравились женщина и ее дочь.

Рязанка с ребенком отравились угарным газом и умерли. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 26 января.

Тела женщины и ее дочери с признаками отравления угарным газом нашли 24 января 2023 года в квартире одного из домов по улице Забайкальской в Рязани. По данному факту возбудили уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи и криминалисты осмотрели квартиру, изъяли газовое оборудование и необходимая документация, а также назначили судебно-медицинские экспертизы.

Будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые отвечают за обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, в том числе за обеспечение контроля за надлежащим состоянием дымовентиляционных каналов в многоквартирном доме.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собираются доказательства.