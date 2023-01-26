В рязанском небе засняли комету

В Рязанской области засняли комету. Фото: пользователь социальной сети «ВКонтакте» Наталия Андриевская.

В начале текущей недели, 23 января, рязанцы запечатлели комету в рязанском небе. Фотографии опубликованы 24 января в «Rznastro | Астрономия | Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что в Рязани можно было увидеть комету, однако сделать это было нелегко. Автор поста советует, что лучше всего можно увидеть это природное явление за городом и через хороший телескоп.

«В течение часа в хорошие телескопы на загородном небе, возможно, мы увидим, как смещается космическая странница на фоне звезд», - говорится в посте.

В комментариях под постом еще один житель Рязанской области поделился снимком кометы, сделанным той же ночью в Спасском районе.