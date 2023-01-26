Скончался бывший касимовский чиновник Николай Алешин

Ушел из жизни бывший касимовский чиновник Николай Алешин.
Не стало бывшего главы Первинского сельского поселения Касимовского района Рязанской области Алешина Николая Владимировича. Районная администрация выразила соболезнования родным и близким покойного.
Алешин Николай Владимирович родился 15 декабря 1950 года.
Работал в Нижне-Окском лесничестве в должности мастера леса.
В 2009 году по итогам голосования Николая Алешина избрали главой Первинского сельского поселения от партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось о смерти сотрудника Рыбновской районной Думы Александра Сергеева (читать подробнее).
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