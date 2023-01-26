За присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести» собрано уже более 45 тысяч голосов Фото: Из материалов пресс-службы

С помощью голосования Рязани могут присвоить звание «Город трудовой доблести». Поддержали инициативу, и оставили свой голос уже более 45,5 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте проекта.

В поддержку этой инициативы выступили областные власти, Общественная палата, активисты, историки и краеведы.

Пройти простое голосование за присвоение Рязани почетного звания можно здесь.

- Наш город по праву заслужил его (почетное звание «Город трудовой доблести» - прим. Ред.) В годы Великой Отечественной войны в Рязани готовили офицеров и летчиков, размещали раненых, предприятия снабжали армию продовольствием и боеприпасами. 256 тысяч рязанцев награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», - отметил губернатор Рязанской области в своем ТГ-канале и призвал рязанцев активно включать в голосование.