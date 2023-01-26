На десяти улицах Рязани 26 января отключили холодную воду

10 улиц Рязани останутся без холодной воды 26 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 26 января, без холодной воды остались несколько рязанских улиц. Информация об этом появилась на сайте администрации Рязани.

В связи с ремонтными работами МП «Водоканал» воду отключили до 17:00 на следующих адресах:

- улица Гагарина, дом № 83а;

- улица Островского, дом № 32 корп. 2;

- улица Стройкова, дом № 65 корп. 2 (д/сад №85);

- улица Черновицкая, дома №№ с 6 по 10 (четная сторона);

- улица Белякова, дома №№ 2а, 30, 30а, 30а (медклиника «Медас»), 31, 33, 34;

Подвоз технической воды организовали с 10:00 по адресу: улица Черновицкая, дом № 6 корп. 2.

Кроме того, воду отключат с 14:00 до 16:00 по адресам:

- улица Карла Маркса, дома №№ 1/6, д. 2/7, 3 корп. 3 (д/сад №104), 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 2 (почта России), 3 (ГКБ №5), 4 корп. 1 (школа №46), 4, 5 (баня), 6 корп. 1 (Рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»), 6;

- улица Магистральная, дома №№ 2 корп. 1, 2, 3, 4 корп. 1, 4, 5, 8 корп. 1, 8, 8/12;

- улица Медицинская, дома №№ 5 корп. 1, 5;

- улица Станкозаводская, дома №№ 1/1, 2 корп. 2 (д/сад №104), 2 корп. 1, 2, 3;

- улица Энгельса, дома №№ 10/7, 14, 16, 18, 2/4, 20, 4 корп. 1 (д/сад №89), 4, 6, 8.