ГИБДД 26 января вышла в рейды на улицы Рязани. Кто на этот раз под особым вниманием

ГИБДД 26 января вышла в рейды на улицы Рязани для поиска пешеходов-нарушителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 26 января рязанские инспекторы ДПС ГИБДД вышли в рейды на наиболее оживленные участки улиц Рязани. Экипажи будут служить в местах, где очень часто пешеходы нарушают правила дорожного движения, предупреждает УМВД России по Рязанской области. Цель рейдов – снизить аварийность.

В ведомстве напомнили, что на тротуаре пешеходам необходимо придерживаться правой стороны, а на обочине дороги двигаться навстречу движущему транспорту.

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