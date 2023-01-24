На Северной окружной дороге столкнулись фура с легковушкой и образовалась пробка

На рязанской Северной окружной образовалась пробка из-за ДТП с фурой. Фото: паблик «ДТП | Аварии | Рязань».

24 января на Северной окружной дороге в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. Об этом сообщили в группе «ДТП | Аварии | Рязань» соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась около 8:00 - столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Также очевидец сообщил, что в направлении выезда из Канищево образовалась большая пробка.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», на данном участке автодороги на момент 9:00 все еще затруднено движение.