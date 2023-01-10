Металлургическое предприятие Рязанской области скрыло налоги на 60 млн рублей. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении руководителя металлургического предприятия. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным первого отдела по расследованию особо важных дел, директор оформил фиктивные сделки по приобретению в четвертом квартале 2020 года товаров у ряда коммерческих организаций. Эти организации товар не поставляли, но руководитель компании представил налоговую декларацию по НДС за указанный период с ложными сведениями.

В результате данных действий предприятие не исчислило и не уплатило НДС за четвертый квартал 2020 года на сумму почти 60 млн рублей.

В настоящее время следователи собирают доказательства и делают все, чтобы ущерб, причиненный бюджету страны, был возмещен.

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