В зоне аварии на сетях ТЭЦ на Московском в Рязани остались локальные проблемы с отоплением

В квартирах рязанцах, проживающих в зоне аварийного отключения отопления 9 января, пока еще не восстановлено теплоснабжение в полной мере. Об этом КП-Рязань сообщили читатели.

- Из четырех стояков пока работает только один. В квартире холодно. Знаю, что у соседей похожая ситуация, - поделился житель дома №3 по улице Энгельса.

По словам собеседника, утром он оставил заявку в управляющую компанию, однако результата пока не последовало.

Между тем, губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил о завершении аварийно-восстановительных работ на улице Интернациональной:

- Во все дома и соцобъекты поступает тепло. Не обходится без локальных проблем. Поручил Госжилинспекции совместно с управляющими компаниями адресно проверить внутридомовые системы и при необходимости устранить неисправности. Также Теплосеть проведет перерасчет за коммунальные услуги, дополнительно обращаться не нужно. В нескольких садах и школах организованы дежурные группы и классы.

Напомним, 9 января, стало известно о серьезной аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ. Без тепла остались 19 домов по улицам Интернациональной и Станкозаводской. Кроме того, нарушился «температурно-гидравлический режим» в тепловых сетях в микрорайонах Недостоево, Приокский и Канищево. Коммунальные службы в течение всего дня устраняли поломку, приварив новый кусок трубы. К полуночи тепло подали в дома.