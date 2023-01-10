Несколько школ Кадомского района закрылись из-за жгучих морозов до -40. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В нескольких школах Кадомского района Рязанской области из-за аномальных морозов отменили занятия. Речь идет о Котелинской, Енкаевской, Кадомской и Кущапинской учебных заведениях. Эти школы закрыты уже второй день.

Как уверяет «Пресса», утром 10 января в поселке Кадом температура воздуха составляла -35… -37 градусов, а местами доходило до -40 градусов.

Ранее сообщалось, что в связи с аномальными морозами 10 января отменили занятия во всех школах Ермишинского района (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!