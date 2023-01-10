Несколько школ Кадомского района закрылись из-за жгучих морозов до -40.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
В нескольких школах Кадомского района Рязанской области из-за аномальных морозов отменили занятия. Речь идет о Котелинской, Енкаевской, Кадомской и Кущапинской учебных заведениях. Эти школы закрыты уже второй день.
Как уверяет «Пресса», утром 10 января в поселке Кадом температура воздуха составляла -35… -37 градусов, а местами доходило до -40 градусов.
Ранее сообщалось, что в связи с аномальными морозами 10 января отменили занятия во всех школах Ермишинского района (читать подробнее).
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