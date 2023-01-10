Пять мусоросортировочных комплексов появятся в Рязанской области к 2030 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К 2030 году в Рязанской области власти планируют создать пять мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.
«Мусоросортировочные комплексы будут расположены в разных районах области. Их общая мощность составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Кроме того, планируется реконструкция четырех полигонов», - сказала чиновница в интервью «РВ».
Ранее Юлия Швакова объяснила, почему доверила возглавить АРБ Рязанской области москвичу Александру Уланову (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!