Пять мусоросортировочных комплексов появятся в Рязанской области к 2030 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2030 году в Рязанской области власти планируют создать пять мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

«Мусоросортировочные комплексы будут расположены в разных районах области. Их общая мощность составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Кроме того, планируется реконструкция четырех полигонов», - сказала чиновница в интервью «РВ».

Ранее Юлия Швакова объяснила, почему доверила возглавить АРБ Рязанской области москвичу Александру Уланову (читать подробнее).

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