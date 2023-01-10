Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 12:11

Новым прокурором Кадомского района назначили Сергея Колесникова

Возглавивший Кадомскую прокуратуру Колесников пообещал работать на благо жителей
Источник:kp.ru
Прокуратуру Кадомского района Рязанской области возглавил Сергей Колесников. Фото: издательство «Пресса».

Прокуратуру Кадомского района Рязанской области возглавил Сергей Колесников. Фото: издательство «Пресса».

На пост прокурора Кадомского района Рязанской области заступил Сергей Колесников. До этого он трудился прокурором Ряжского района. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сергей Колесников является старшим советником юстиции и имеет звание полковника. Свою трудовую деятельность он начал еще в 1994 году. За эти годы он был начальником отдела в прокуратуре Рязанской области, а также следователем прокуратуры.

«Буду работать на благо жителей Кадомского района. Осуществлять надзор за соблюдением норм и законов», – по словам ИД «Пресса», заявил прокурор.