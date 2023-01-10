Новым прокурором Кадомского района назначили Сергея Колесникова

Прокуратуру Кадомского района Рязанской области возглавил Сергей Колесников. Фото: издательство «Пресса».

На пост прокурора Кадомского района Рязанской области заступил Сергей Колесников. До этого он трудился прокурором Ряжского района. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сергей Колесников является старшим советником юстиции и имеет звание полковника. Свою трудовую деятельность он начал еще в 1994 году. За эти годы он был начальником отдела в прокуратуре Рязанской области, а также следователем прокуратуры.

«Буду работать на благо жителей Кадомского района. Осуществлять надзор за соблюдением норм и законов», – по словам ИД «Пресса», заявил прокурор.