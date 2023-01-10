В Рязани не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе

В Рязани вновь проверили качество атмосферного воздуха. Фото: Минприроды Рязанской области.

Министерство природопользования Рязанской области обнародовало результаты мониторинга атмосферного воздуха в Рязани за 9 января 2023 года. Сообщается, что измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не выявлено, атмосферный воздух соответствует гигиеническим нормативам.

Отбор и анализ, в которых были задействованы передвижные экологические лаборатории, осуществлялись по следующим компонентам: оксид азота, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, озон, метан, формальдегид, фенол.

На опасные вещества воздух проверили по двум адресам:

- улица Новоселов, дом № 60 с 12:00 -16:00 часов;

- площадь Новаторов, в районе ЦНТИ с 11:00 - 15:00 часов.

Помимо этого, круглосуточно действуют стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которые находятся в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочня, а также в районе Рязанского кремля. В автоматическом режиме посты ведут отбор по следующим компонентам: оксид азота, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, формальдегид, озон, метан.