Контролировать работу Фонда капремонта Рязанской области будет вице-губернатор Бранов

Контролировать работу Фонда капремонта Рязанской области будет вице-губернатор Артем Бранов.
Правительство Рязанской области подготовило проект постановления о порядке контроля за деятельностью регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов.
Согласно документу, исполнительным органом государственной власти, уполномоченным контролировать деятельность регионального оператора, является государственная жилищная инспекция Рязанской области. А контролировать исполнение указанного постановления, в случае его утверждения, будет вице-губернатор Рязанской области, первый заместитель председателя Артем Бранов.
Региональным оператором капремонта с января 2014 года является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.
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