14 января в Рязанской филармонии выступит Владимир Винокур

Народный артист России Владимир Винокур даст концерт в Рязанской областной филармонии 14 января. Начало - в 19:00.

«Владимир Винокур - великолепный пародист и прекрасный певец, но в то же время он - сильный драматический артист. Все эти таланты в нем соединены очень органично. Главная особенность его таланта в том, что его невозможно ограничить определенными, четкими рамками какого-либо жанра. Он действительно стал близок миллионам людей благодаря неисчерпаемому обаянию, искрометному таланту и чувству юмора, которого вот уже много лет хватает на всю страну!», - отмечают организаторы.

Возрастное ограничение 12+.

Билеты доступны на сайте: https://artzvezdy.ru/event/vladimir-vinokur-ryazan