В супермаркете в центре Рязани потеряла сознание женщина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 9 января в супермаркете на улице Дзержинского потеряла сознание одна из покупательниц. Женщина упала на пол, но ее быстро привели в чувство женщина и двое молодых мужчин «восточной внешности». Пострадавшая через социальные сети поблагодарила всех, кто помог ей.

«Меня привели в чувство женщина-покупательница, которая вызвала скорую помощь, и двое молодых мужчин, восточной внешности. Они купили мне горячий сладкий напиток, а потом были со мной до приезда скорой помощи. Не успела их поблагодарить, так как плохо себя чувствовала. Спасибо, что не прошли мимо», - написала анонимная рязанка в паблике «Рязань».

По ее словам, сотрудники магазина не обратили на нее внимание.

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