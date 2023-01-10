Тепло в оставшиеся без отопления рязанские дома пустили в 5 утра

Для устранения последствий коммунальной аварии потребовалось больше суток.

Отопление в 19 многоквартирных домах Рязани, попавших под отключение из-за коммунальной аварии, дали в 5:00 10 января. Об этом заявила глава администрации города Елена Сорокина.

«Есть отдельные жалобы по стоякам, их отрабатывают управляющие компании», - добавила чиновница.

Речь идет о домах, подключенных к двум ЦТП на улице Интернациональной. Тем временем жители других улиц в микрорайонах Канищево, Недостоево и Приокский, где после прорыва тоже наблюдались проблемы с отоплением, в комментариях у губернатора Павла Малкова продолжают сообщать о холоде в квартирах.

Что касается работы школ и детсадов, Сорокина заверила, что педагоги предупредят родителей, если температурный режим не вошел в норму, но «в любом случае будут работать дежурные группы». Люди пишут, что в некоторых учреждениях занятия отменили.

Таким образом, даже если опираться на информацию руководства Дягилевской ТЭЦ о прекращении подачи теплоносителя на поврежденный участок в 3:00 9 января, для устранения аварии потребовалось больше суток. На деле этот срок еще больше, потому что последствия прорыва рязанцы наблюдали еще накануне, 8 января, причем еще до наступления темноты.