Время аварийно-восстановительных работ на тепломагистрали в Рязани продлили

Аварийно-восстановительные работы после прорыва тепломагистрали в Рязани в ранее обозначенные сроки завершиться не смогли.

В 23:00 в Рязани должны были завершиться аварийно-восстановительные работы после прорыва тепломагистрали Дягилевской ТЭЦ. Директор станции Сергей Корочкин сообщил о продлении ранее обозначенного срока (с 21:00) на два часа, сославшись на «сложные условия».

Помимо главы администрации города Елены Сорокиной на месте побывал и губернатор Павел Малков. В своем Telegram он отметил, что рабочие заменили участок трубопровода длиной 5,5 метра.

«После этого в течение двух-трех часов трубопроводы будут заполнятся теплоносителем и включатся в работу», - проинформировал глава региона.

Прокуратура Рязанской области и региональное СУ СКР проводят проверки по факту коммунальной аварии, оценивая действия ответственных должностных лиц и организаций.