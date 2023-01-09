Тепло в дома после аварии на теплотрассе в Рязани вернется лишь к полуночи

После устранения аварии на теплотрассе в Рязани 2,5 часа уйдет на заполнение системы отопления теплоносителем.

Завершить устранение крупной аварии на теплотрассе в Рязани по-прежнему планируют к 21:00, но еще 2,5 часа уйдет на заполнение системы теплоносителем. Об этом на совещании в горадминистрации сообщил начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.

Без отопления остаются 19 жилых домов. На совещании прозвучало, что по результатам поквартирного обхода 10 из них в пункте временного размещения никто не нуждался.

Напомним, после прорыва рабочие меняют участок магистрального трубопровода на улице Интернациональной. Ранее директор Дягилевской ТЭЦ Сергей Корочкин заявлял, что подача тепла на участок прекращена в 3:00 9 января. При этом жители микрорайона Канищева фотографировали последствия прорыва еще около 17:00 8 января (или даже раньше).

Проверки по факту коммунальной аварии проводят Прокуратура Рязанской области и региональное СУ СКР.