Аудиторы КСП нашли нарушения в расходовании денег на борьбу с ковидом в Рязанской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Контрольно-счетная палата Рязанской области обнаружила нарушения во время проверки расходов денег резервного фонда регионального правительства, выделенных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно документу КСП, на мероприятия по предупреждению ЧС на территории Рязанской области, связанной с угрозой распространения ковид, в 2020 году выделили более 671,5 млн рублей (66,5% от размера резервного фонда), в 2021 году – почти 499 млн рублей (49,7% от размера резервного фонда).

Минздраву Рязанской области на эти же цели выделили в 2020 году более 461,2 млн рублей, в 2021 году – более 441 млн рублей.

Аудиторы выяснили, что минздраву в 2020 году бюджетные деньги на закупку 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больницы №11, БСМП и больницы им. Семашко. Но компания АО «Концерн Радиоэлектронных технологий» нарушила сроки поставки четырех аппаратом на 50 дней и 16 аппаратов на 53 дня.

По состоянию на 15 ноября 2022 года аппараты ИВЛ числятся на балансе медицинских организаций и находятся в наличии.

Кроме того, аудиторская проверка показала, что детский лагерь «Радуга» в 2021 году заключил договоры с консультационно-диагностическим центром на выполнение лабораторных исследований, и заплатил более 16 тысяч рублей за забор материала на бактериологическое исследование, хотя данная услуга в договорах не была прописана.

По результатам проверки директору «Радуги» за незаконные расходы внесли представление.

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