Рязанцы попросили губернатора открыть еще один травмпункт из-за ужасных очередей

В травмпункте БСМП вновь ужасная очередь. Фото: группа «Новости Рязани Вконтакте».

Утром 9 января в рязанском травмпункте БСМП была снова ужасная очередь. Жители Рязани пожаловались на столпотворение в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы обратились к губернатору Рязанской области Павлу Малкову с просьбой об открытии еще одного травмпункта.

«Уважаемый губернатор, откройте нам ещё один травмпункт, невыносимо сидеть в таких очередях, пришёл сегодня, 9 января на приём в травмпункт БСМП, а там вот такой вот ужас», - говорится в посте.

Напомним, 3 января жители Рязани жаловались на огромные очереди в травмпункте при рязанской БСМП в Горроще.