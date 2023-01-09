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НовостиОбщество9 января 2023 13:32

Рязанцы попросили губернатора открыть еще один травмпункт из-за ужасных очередей

Жители Рязани вновь пожаловались на огромную очередь в травмпункте БСМП
Источник:kp.ru
В травмпункте БСМП вновь ужасная очередь. Фото: группа «Новости Рязани Вконтакте».

В травмпункте БСМП вновь ужасная очередь. Фото: группа «Новости Рязани Вконтакте».

Утром 9 января в рязанском травмпункте БСМП была снова ужасная очередь. Жители Рязани пожаловались на столпотворение в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы обратились к губернатору Рязанской области Павлу Малкову с просьбой об открытии еще одного травмпункта.

«Уважаемый губернатор, откройте нам ещё один травмпункт, невыносимо сидеть в таких очередях, пришёл сегодня, 9 января на приём в травмпункт БСМП, а там вот такой вот ужас», - говорится в посте.

Напомним, 3 января жители Рязани жаловались на огромные очереди в травмпункте при рязанской БСМП в Горроще.