В ночь на 10 января в Рязанской области ожидается до -28 градусов

В Рязанской области ночью местами будет до -28 градусов.

ГУ МЧС РФ по Рязанской области рассказало рязанцам, какая погода будет во вторник, 10 января. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По-прежнему сохраняется гололедица. Подует юго-восточный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -24…-19, местами до -28 градусов Цельсия. Днем синоптики обещают от -18 до -13 градусов.