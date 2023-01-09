С 1 марта в полном объеме заработает рязанский онкодиспансер

С 1 марта начнет свою работу новый корпус онкодиспансера. Фото: на странице ВКонтакте Александра Пшенникова.

Новый корпус рязанского Онкоцентра в полном объеме заработает с 1 марта. Об этом 9 января рассказал у себя на странице «ВКонтакте» министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

В начале 2023 года в Областном клиническом онкологическом диспансере, в отделении лучевой терапии, появился уникальный линейный ускоритель инновационной модели «Halcyon». Новое оборудование будет применяться в лечении наиболее распространенных онкологических заболеваний по профилям опухоли головы и шеи, гинекология, проктология и урология. Уточняется, что аппарат предназначается также для оказания паллиативной медицинской помощи.