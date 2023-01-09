В кафе на улице Краснорядской рязанка угрожала ножом посетителям

Традиционное фото полицейского с задержанной.

В кафе на улице Краснорядской в центре Рязани задержали пьяню 34-летнюю женщину, которая угрожала ножом посетителям, сообщает УМВД региона.

По предварительным данным, рязанка употребила алкоголь, а потом достала нож и угрожала расправиться с посетителями и 22-летней сотрудницей кафе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Даме грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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