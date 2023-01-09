СК начал проверку по факту аварии на теплосетях Дягилевской ТЭЦ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Проверку по факту аварии на теплосетях Дягилевской ТЭЦ инициировало рязанское следственное управление СК России.

Следователи Московского МСО оценят действия должностных лиц, ответственных за обслуживание и безаварийную работу систем тепло- и водоснабжения многоквартирных домов и образовательных учреждений.

Ранее пообещала оценить действия (бездействия) исполнителя коммунальных услуг в связи с аварией на сетях Дягилевской ТЭЦ прокуратура Рязанской области.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются, а полностью подключить к теплу микрорайоны Рязани обещают 9 января к 21:00 (читать подробнее).

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