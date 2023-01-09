На трех рязанских улицах 9 января отключили холодную воду

Три улицы Рязани остались без холодной воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 января на трех улицах Рязани отключили подачу холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

Как сообщило МП «Водоканал города Рязани», отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Воды нет на следующих адресах:

- с 10:00 до 17:00: на улице Большая, в доме № 106 корпус 2; на улице Касимовское шоссе, в домах №№ 36, 40, 44 корп. 1, 44, 38а (супермаркет), 42а;

- с 9:00 до 17:00: на улице Фирсова, в доме № 16.