Рязанское управление МЧС напомнило замерзающим жителям Московского, как безопасно отапливать дома

После аварии 9 января на сетях Дягилевской ТЭЦ, региональное управление МЧС выпустило памятку по использованию отопительных приборов в домах. Обращение опубликовано на официальном сайте министерства.

Напомним, рано утром 9 января произошло аварийное повреждение теплотрассы на улице Интернациональной, д. 7а. Без отопления и горячей воды остались несколько домов по улицам Интернациональной и Станкозаводской. Также нарушился «температурно-гидравлический режим» в тепловых сетях в микрорайонах Недостоево, Приокский и Канищево. Власти пообещали полностью восстановить подачу тепла к 21 часу 9 января. Между тем, по прогнозу Гидрометцентра днем в Рязани наблюдается до 17 градусов мороза.

- В связи с аварийным отключением отопления в ряде домов Московского округа города Рязани Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает, что при использовании отопительных приборов необходимо строго соблюдать инструкцию по их эксплуатации, - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что категорически запрещается:

- оставлять без присмотра включенные электроприборы;

- использовать отопительные электроприборы кустарного производства;

- сушить одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами;

- эксплуатировать электропроводку с поврежденной или ветхой изоляцией;

А при включении нескольких обогревательных приборов важно не перегружать электропроводку, иначе это может привести к загоранию.

Также в МЧС напомнили, что нельзя использовать для отопления газовую плиту.