На новогодних каникулах в Рязанской области выявлено более 70 пьяных водителей

В новогодние каникулы полиция задержала двое объявленных в федеральный розыск граждан. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В ходе рейдов, прошедших с 31 декабря по 8 января, выявили 70 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Рязанской области.

Сообщается, что 17 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, 11 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии повторно.

Полицией также были задержаны двое граждан, объявленных в федеральный розыск.

В новогодние праздники пресекли 1279 административных правонарушений и раскрыли 153 преступления. Помимо этого, из незаконного оборота изъяли 248 литров алкогольной продукции.