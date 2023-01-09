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НовостиПроисшествия9 января 2023 8:50

Губернатор Малков отреагировал на аварию на сетях Дягилевской ТЭЦ. Вот что он сказал

Губернатор Малков отреагировал на аварию на сетях Дягилевской ТЭЦ
Источник:kp.ru
Идут активные работы на месте аварии теплотрассы Дягилевской ТЭЦ...

Идут активные работы на месте аварии теплотрассы Дягилевской ТЭЦ...

Губернатор Рязанской области Павел Малков отреагировал на происшествие на сетях Дягилевской ТЭЦ, сообщив, что ликвидирует аварию министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов.

«Специалисты ТЭЦ сейчас постепенно поднимают давление в сети, чтобы восстановить подачу тепла. Во всех садах и школах, попавших под аварийное отключение, тепло запустили. На очереди многоквартирные дома», - заявил Малков.

Губернатор сослался на специалистов, которые заверили, что полностью подача тепла восстановят 9 января к 21:00.

В настоящее время власти начали поквартирный обход, чтобы при необходимости помочь с бытовыми вопросами или до вечера разместить жителей в местах с обогревом.

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