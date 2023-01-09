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НовостиОбщество9 января 2023 8:37

В январе изменится расписание электричек Рязань - Ряжск

Это связано с ремонтом объектов энергообеспечения на железной дороге
Источник:kp.ru

В январе 2023 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Рязанью и Ряжском. Как пояснили в пресс-службе МЖД, все дело в ремонте объектов энергообеспечения на перегонах Кораблино – Чемодановка и Стенькино-1 – Рыбное.

В связи с работами в другое время будут отправляться и прибывать дневные электрички из Рязани (№6306) и Ряжска (№6305). Актуальное расписание можно уточнить несколькими способами:

- на официальном сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам»);

- в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»;

- непосредственно на вокзалах и остановочных пунктах.