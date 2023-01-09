Тепло в дома рязанцев, пострадавших из-за аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ, поступит к 21:00

Тепло и горячую воду в Московском районе Рязани дадут 9 января к 21:00. Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 9 января 10:50, без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ в Рязани остаются 19 многоквартирных домов. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

По словам чиновницы, «порыв достаточно сильный», а восстанавливать тепло будут постепенно.

«В настоящее время отопление поступает на социальные объекты и в жилые дома, где ранее снизили циркуляцию. По прогнозам специалистов Дягилевской ТЭЦ, в течение светового дня они планируют заменить участок трубопровода и полностью восстановить подачу тепла к 21:00», - говорится в сообщении.

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