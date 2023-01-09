После аварии в Сасове перевернулась машина скорой помощи

Пациента, которого везли в скорой после приступа эпилепсии, доставили в больницу. Фото: ИД «Пресса».

8 января в Сасове произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария случилась примерно в 9:45 на перекрестке улиц Советская и 2-й Школьный переулок. Сообщается, что произошло столкновение между служебным автомобилем межрайонного медицинского центра Газелью Next и Renault Logan.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 47-летний водитель скорой двигался с включенной сиреной на красный сигнал светофора и не убедился в своем преимуществе - в результате чего врезался в легковушку, за рулем которой сидел 44-летний сасовец.

Пациент, которого перевозили на скорой, был доставлен в травматологическое отделение Сасовского ММЦ.