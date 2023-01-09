Повышение стоимости проезда на 20% - беспредел, норма или негласное соглашение

С 1 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия утвердила новый тариф для автобусов и троллейбусов МУП «УРТ» — 25 рублей с карты (+1 рубль) и 27 рублей налом (+2 рубля). Администрация Рязани связала это решение РЭК с изменением индекса потребительских цен. Оставим в стороне вопрос правомерности дифференцирования цен в зависимости от способа оплаты и дискриминацию оплаты наличными. Сегодняшний вопрос в другом.

Коммерческие перевозчики в Рязани работают по нерегулируемым тарифам, поэтому устанавливают цену на свое усмотрение. С 1 января маршрутки установили новую цену в размере 30 рублей вне зависимости от способа оплаты. Тем самым, коммерческие перевозчики впервые воспользовались своим правом не привязываться в стоимости услуг к муниципальному транспорту.

С одной стороны, расходы перевозчиков за год выросли. В первую очередь возросла стоимость запчастей и обслуживания техники. С другой – стоимость топлива за этот же период осталась на прежнем уровне. Но коммерсанты не стали ориентироваться на РЭК в оценке инфляционной составляющей в стоимости своих услуг, а рассудили по-своему.

Причины этого могут быть разными – от банального желания снизить будущие инфляционные риски до возможных непубличных соглашений по вопросу потолка цен в условиях вероятного изменения транспортной модели Рязани.

Что думают по этому поводу наши читатели? Предлагаем высказать свое мнение в нашем новом опросе.

Повышение стоимости проезда в маршрутках сразу на 20% - что это?

- Ничего странного, инфляция;

- Негласное соглашение власти и перевозчиков о потолке цен;

- Откровенная наглость перевозчиков;

- Неспособность городской власти решать проблему;

- Предвестник передела рынка пассажирских перевозок;

- Затрудняюсь даже ответить.

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