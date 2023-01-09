Над Рязанской ГРЭС запечатлели разноцветные световые столбы

Необычное природное явление заметила жительница Новомичуринска. Фото: ИД «Пресса».

В ночь на 8 января в Пронском районе Рязанской области в городе Новомичуринске местная жительница стала очевидцем необычного явления - разноцветных световых столбов, которые окружили Рязанскую ГРЭС. Об этом пишет издательство «Пресса».

Световые столбы, которые уходили высоко в небо, заметила и сфотографировала Наталья Непомнящая. В ту ночь жительница захотела убедиться в правдивости прогноза синоптиков - резком похолодании. Убедившись, она увидела и странное оптическое явление рядом с тепловой электрической станцией.

«Оказывается, подобное случается при сильном морозе. Мельчайшие кристаллы льда – изморозь – отражают свет от фонарей в сторону наблюдателя и дают такой вот эффект», - прокомментировала женщина.

Ранее под Рязанью запечатлели еще одно явление природы - гало в небе.