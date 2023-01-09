В Рязанской области простились с погибшим в ходе СВО сержантом Бурджалиани

В Сасове простились с погибшим в ходе СВО сержантом Бурджалиани.

В городе Сасово Рязанской области похоронили младшего сержанта Георгия Бурджалиани. Он погиб в ходе с СВО, будучи в составе в/ч 91701. Это мотострелковый полк 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В церемонии прощания приняли участие представители регионального правительства, городской администрации, Рязанского военного гарнизона, родные и близкие военного.

Соболезнования семье Георгия Бурджалиани выразил губернатор Павел Малков.