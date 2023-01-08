Иномарка на скорости влетела в столб на Московском шоссе в Рязани

Автомобиль въехал в столб на Московском шоссе в Рязани.

Серьезное ДТП произошло вечером 8 января на Московском шоссе в Рязани. Недалеко от Дягилевского поста ДПС легковой автомобиль врезался в столб. Видео с места дорожного происшествия появились в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По сообщениям очевидцев, в аварию попал автомобиль Land Rover. Судя по кадрам, иномарка получила серьезные механические повреждения. На месте работают сотрудники областной Госавтоинспекции.

О состоянии водителя и обстоятельствах ДТП пока никакой информации нет. Подробности выясняются.