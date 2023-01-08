Свыше 17 тысяч рязанцев посетили праздничные богослужения в ночь на Рождество

В рождественскую ночь безопасность рязанцев обеспечивали более 500 полицейских. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В рождественскую ночь 7 января праздничные богослужения прошли в 175 городах и селах Рязанской области. Их посетили свыше 17 тысяч верующих. Такие цифры привела пресс-служба регионального УМВД.

Безопасность людей обеспечивали более 500 сотрудников полиции. Перед началом всенощных служб все церкви и храмы, а также территорию вокруг них обследовали кинологи с собаками, у входа в наиболее посещаемые – установили металлодетекторы. На подъездах к храмам дежурили сотрудники ГИБДД. Дополнительно привлекались бойцы Росгвардии и добровольная народная дружина.

В целом, по информации УМВД, праздничные мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций.